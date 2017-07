Lazio, pronta la fase 2. Come riporta il Messaggero, tre giorni di riposo prima della nuova partenza per la seconda parte del ritiro. Due giorni di allenamenti a Formello, poi dal 28 scatterà la seconda fase di ritiro, in Austria. Esattamente i biancocelesti si allenaranno a Walchsee, nel distretto di Kufstein, vicino a Salisburgo e da Grodig, dove il 30 potrebbe andare in scena l’amichevole con il Bayer Leverkusen. Il 5 poi altro test contro il Malaga. Serviranno per preparare la sfida contro la Juventus e dipanare i dubbi di Inzaghi: tra i pali, come riporta Leggo, il mister non è convinto del tutto del trio Strakosha, Vargic e Guerrieri (con Marchetti ai margini), potrebbe decidere di chiedere uno sforzo alla società. In mediana ha provato Luis Alberto, arretrandolo "alla Pirlo" (con tutte le dovute e sacrosante differenze). Anche in questo caso qualche dubbio rimane, anche se, contro la Spal, in cabina di regia Luis Alberto non ha demeritato.