Ribaltare il risultato per andare avanti, ribaltare il risultato per centrare gli ottavi di finale e continuare il cammino in Europa. Alle 19, allo stadio Olimpico, la Lazio attende la Steaua Bucarest, per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All'andata, in Romania, decisivo fu il gol di Gnohere che, a tu per tu con Strakosha, bucò l'estremo difensore biancoceleste mandando ko la Lazio. Inutili furono i tentativi di Caceres, Milinkovic-Savic, Felipe Anderson: c'è un 1-0 da ribaltare.



La Steaua potrà contare sull'appoggio di tanti tifosi rumeni, pronti a invadere Roma e la casa biancoceleste. Con l'1-0 si fa ai supplementari, con uno scarto di 2 gol passa la squadra di Simone Inzaghi. Alle 19 il fischio d'inizio sulla prima sfida da dentro o fuori della stagione.