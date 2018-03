Thomas Strakosha, portiere della Lazio e dell'Albania, parla dal ritiro della sua nazionale dopo la partita contro la Norvegia: "Tatticamente tra le due squadre non ho visto grandi differenze. La Norvegia probabilmente aveva una migliore condizione fisica rispetto a noi. Nella seconda parte della gara ci è mancata un po’ di concentrazione. È sceso il ritmo che avevamo mantenuto nel primo tempo. Abbiamo giocato con un po 'di paura, questo è vero. La partita di oggi è stata anche una sorta di esperimento, avevamo molti giocatori nuovi in campo. È normale che i nuovi non riescano a dare il massimo fin da subito. Siamo noi a doverli aiutare. Sicuramente dobbiamo migliorare in concentrazione. Colpo al ginocchio? Non c’è nessun problema significativo".