Una trattativa, lunga, lunghissima, perfino estenuante. La Lazio attende il responso di de Vrij, la situazione è in fase di stallo. Sul tavolo del difensore olandese sono piovute tantissime offerte, sembra destinato davvero a lasciare Roma a giugno. L'Inter lo tallona, all'estero la scadenza contrattuale ha attratto tantissime squadre, che non vedono l'ora di portarlo via dall'Italia. Inzaghi non ne ha fatto mistero: vorrebbe il suo rinnovo come regalo per iniziare al meglio il 2018, i rapporti con la società sono buoni, ma per il difensore potrebbe essere il momento della svolta. I compagni di squadra non vorrebbero vederlo partire: per questo anche Strakosha posta su Instagram una foto con de Vrij. E aggiunge: "Anche io ci sto provando (a farlo rinnovare ndr). Un dettaglio, una voce che filtra dallo spogliatoio, un appello al compagno orange, una richiesta di restare alla Lazio. Utile o meno, sarà solo il tempo a stabilirlo. E ne resta poco.