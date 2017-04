Il giovane portiere albanese della Lazio, Thomas Strakosha, ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel pre-partita contro il Palermo:



"Siamo dispiaciuti per come è andata la scorsa partita, ma oggi c'è il Palermo e vogliamo la vittoria per andare avanti. Sappiamo quali sono gli errori che commettiamo, e per questo ci siamo allenati per migliorare. Dobbiamo fare più gol e prenderne di meno. Dovremo essere aggressivi per tutta la partita e concentrati al massimo, poi vediamo che cosa accadrà. Sono contento di essere titolare con questa maglia".