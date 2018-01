Strakosha, portiere della Lazio, parla in mixed zone dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan: "Nel primo tempo non abbiamo meritato qualcosa in più, nel secondo tempo siamo ripartiti un po’ meglio ma ci deve dare da lezione questa sconfitta. Il gol di Cutrone? Non ho visto ma ci siamo stufati anche noi di parlare dell’arbitro e della VAR. Se loro vedono che il gol è regolare è giusto che lo dia, noi guardiamo noi stessi e diamo sempre il massimo. Il primo tempo lo abbiamo regalato, sono stati bravi loro ma noi non eravamo noi. È giusto anche perdere perché si serve da lezione per le prossime partite. Siamo entrati impauriti nel primo tempo, eravamo lenti nell’aggredire il Milan e nel far girare la palla, nel secondo tempo siamo stati migliori. Noi abbiamo una rosa di grandissimi giocatori, chi entra dà il massimo come chi gioca. Stanchezza? Certo possono incidere tre partite in una settimana. Possiamo imparare dai nostri errori ed essere più forti di prima".