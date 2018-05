Thomas Strakosha, portiere della Lazio, è intervenuto al termine del match pareggiato contro l'Atalanta. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium:



Cosa cambia in questa corsa Champions?



"Cambia la classifica, l’Atalanta è forte e lo sapevamo. Abbiamo dato tutto, penso che sia un punto importante . Ora dobbiamo vincere".



Qual è stata la parata più difficile?



"Adesso non penso a questo, ora dobbiamo pensare a Crotone. Almeno un punto lo meritavamo, sono contento delle parate che ho fatto".



Quella contro l’Inter vi giocate tutto?



"Pensiamo a Crotone per arrivare con due punti in più a quella sfida".



Mancavano giocatori importanti: sono mancati oggi?



"Abbiamo giocatori forti, siamo una squadra forte. È normale che non puoi vincerle tutte".