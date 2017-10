Una parte dei tifosi della Lazio non ci sta. La chiusura della Nord per gli ululati razzisti rivolti ai giocatori del Sassuolo ha scatenato le polemiche: domani verrà discusso il ricorso dell'avv. Gentile, il legale della Lazio. La società biancoceleste spera che la squalifica possa essere ridotta. Nel frattempo a Formello,vicino al centro sportivo biancoceleste, è apparso uno striscione: "I lupi ululano, l'aquila volta. We love Lazio, we fight racism".