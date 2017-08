Caso Keita, striscione contro il senegalese in Curva Nord. La situazione dell'esterno oramai è da separato in casa: non si allena, non viene convocato da Inzaghi. Allo stadio Olimpico la parte calda del tifo biancoceleste conferma la frattura con uno striscione: "Keita e Calenda vermi". La parte inferiore della curva è vuota, per protesta contro il mancato ingresso di alcuni striscioni. La vicenda Keita è sempre più intricata: l'unica soluzione possibile è la cessione, o un anno da separato in casa. La Juventus ufficialmente si è tirata indietro dalla corsa, ma negli ultimi giorni di mercato tutto può succedere...