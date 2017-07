Non c'è due senza tre. Dopo gli arrivi di Lucas Leiva e Di Gennaro, la Lazio cerca un altro centrocampista sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, si allontana Pasalic (vicino al Betis Siviglia), ma torna di moda Benassi che però il Torino valuta 10-12 milioni. Per completare la rosa servono un altro difensore e un secondo portiere che faccia da chioccia a Strakosha: quest'ultimo potrebbe essere il greco Karnezis (se ne è già parlato con l'Udinese).



I granata si muovono per il centrocampo. Offensiva per Imbula (Stoke), offerto un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Si tratta parallelamente Donsah (Bologna, balla un milione). Sondato Laxalt (Genoa, se Barreca va a Roma). In avanti piace Simeone (Genoa) più di Zapata (Napoli).