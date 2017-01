La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato della Lazio. Battuta d’arresto nell’affare El Ghazi con l’Ajax. L’esterno offensivo è nel mirino del Lille e Lotito non può affondare senza l’addio di Djordjevic (è saltato il trasferimento al Lione). Prende così quota la candidatura Cerci (Atletico Madrid). Il Bologna lo ha mollato, per Inzaghi sarebbe un rinforzo a costo zero (c’è il nodo ingaggio). Da registrare anche le voci su Borriello (Cagliari). Cagliari: si raffredda la pista Miangue (Inter) per la fascia, quasi tutto fatto per Bisoli (Brescia, arriverà in estate), Avenatti (Ternana) resta complicato per l’attacco, nuovi contatti in Turchia per la cessione di Ibarbo.