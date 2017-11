Tutto fermo per de Vrij. Il difensore olandese sta riflettendo sul rinnovo, dopo la proposta importante per la Lazio, che gli ha offerto di raggiungere gli altri contratti top in rosa. Da qualche giorno la palla è passata al difensore, che riflette sull’offerta del club biancoceleste, circa 3 milioni di euro bonus inclusi per tre anni, un contratto che sarebbe il più alto della rosa. Sul tavolo ci sono anche le altre proposte, che la Seg, che lo gestisce, gli ha messo davanti. Il giocatore ha garantito che entro brevissimo tempo darà una risposta, ma oltre al Liverpool, la Juve e il Milan, si sono accodate pure l’Atletico Madrid e, secondo i media olandesi, starebbe per arrivare anche quella del Real Madrid di Zidane. L'olandese vorrebbe evitare l'asta: ha un ottimo rapporto con Tare e la Lazio, che lo ha aspettato dopo un delicato intervento al ginocchio. Tutto fermo, de Vrij ci sta pensando, nel frattempo i giorni passano...