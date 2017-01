Con Djordjevic sempre più vicino al Lione, El Ghazi è a un passo dalla Lazio. In dirittura d'arrivo la trattativa con l'Ajax per circa 9 milioni di euro: per l'attaccante olandese è pronto un contratto quinquennale da quasi 1,5 milioni di euro a stagione.



Per il ruolo di centravanti l'obiettivo principale resta l'atalantino Paloschi, ma nelle ultime ore è spuntato pure il nome dell'uruguaiano Avenatti, che gioca nella Ternana. Da non trascurare neppure l'ipotesi Haller (Utrecht) secondo la Gazzetta dello Sport.



Il Corriere dello Sport rilancia il nome di Depay (Manchester United) in alternativa a El Ghazi. Sullo sfondo restano le candidature di Cafù (Ludogorets) e Gnabry (Werder Brema). Eder (Inter) si è tolto dal mercato, non vuole trasferirsi a gennaio. La Lazio prova a chiudere per uno tra Paloschi (Atalanta) e Locadia (PSV Eindhoven). Il ruolo di vice Immobile lo accetterebbero più facilmente i giovani bomber della B: Lasagna (Carpi) e Avenatti (Ternana).