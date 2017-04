La Lazio sta seguendo un attaccante in forza al Twente, ma di proprietà del Manchester City. Si tratta di Enes Unal, classe 1997 e soprannominato il "Cavani turco".



Il giocatore al momento milita in Eredivisie, ma in prestito, e ha già segnato 18 reti in 30 presenze, mettendo a punto anche 4 assist, guadagnandosi un posto nella Nazionale turca. La Lazio, spiega Il Mattino, per arrivare a Unal dovrà fare un grande sforzo, viste le tante squadre interessate al giocatore.



Un'alternativa a Unal è data da Lucas Alario, 24enne del River Plate che ha superato Icardi nelle preferenze dell'ex Ct Bauza, ma ha una clausola rescissoria da 18 milioni di euro.