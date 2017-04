La sconfitta contro il Napoli va dimentica subito, oggi la Lazio tornerà in campo per la seduta di scarico, poi da domani testa alla trasferta di Genoa pre-pasquale. Tra i titolari out contro il Napoli, solo Marchetti è certo di saltare la gara di sabato.Lulic e Biglia dovrebbero tornare a disposizione di Inzaghi, De Vrij desta qualche preoccupazione in più. Niente squalifica per Radu, era diffidato, è riuscito ad evitare il giallo contro il Napoli.