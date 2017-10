Non c'è un attimo di tregua in casa Lazio. Stamattina è fissata la ripresa degli allenamenti per preparare la trasferta di Bologna. Inzaghi dovrà valutare la condizione fisica dei suoi, dopo la vittoria interna contro il Cagliari: al Dall'Ara potrebbe rientrare Lukaku, out da un paio di settimane. Il modulo rimarrà invariato, potrebbe trovare una maglia da titolare Nani, che contro i sardi non è sceso in campo. Situazione infermeria: Wallace e Felipe Anderson dovrebbero rientrare a cavallo tra Benevento e Udinese, Basta e Palombi rientreranno in gruppo direttamente dopo la sosta.