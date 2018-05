In casa Lazio ripresa degli allenamenti fissata per oggi, come oramai consuetudine, la squadra riposerà martedì. Si aspettano notize dall'infermeria: Immobile proverà a tornare con l’Inter, Radu e Parolo potrebbero esserci già in vista della trasferta di Crotone.



INFERMERIA LAZIO - Attenzione anche a De Vrij e Leiva, usciti non in perfette condizioni dalla gara contro l'Atalanta. Luis Alberto invece verrà valutato nelle prossime 48 ore, potrebbe essere a rischio il finale di stagione. Contro il Crotone non ci sarà Luiz Felipe: era diffidato, salterà l'ultima trasferta del campionato.