Lazio subito in campo. Stamattina tornerà subito ad allenarsi la squadra di Inzaghi, è rientrata stanotte da Bologna in treno. Inzaghi valuterà le condizioni dei suoi, non ci saranno recuperi dall'infermeria. Felipe Anderson e Wallace forse in campo contro l'Udinese, per Palombi e Basta bisognerà aspettare la sosta. Lukaku ieri è tornato a calcare il terreno di gioco, potrebbe giocare lui contro il Benevento domenica. Tra venerdì e sabato, con allenamento nella fascia oraria del match (intorno alle 12), scatteranno le prove tattiche: si candida per un posto nell'11 titolare Nani, entrato bene in partita contro il Bologna, con qualche tocco importante e una prestazione lucida.