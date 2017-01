Niente riposo per la Lazio. Gli uomini di Inzaghi, come di consueto, che sono scesi in campo contro l'Atalanta hanno svolto allenamento defaticante questa mattina, lavoro tecnico per il resto del gruppo (con il giovane Rossi, aggregato oramai in pianta stabile in prima squadra).



Domani Inzaghi darà più indicazioni, anche se, contro il Genoa in Coppa Italia, probabile il ritorno al 4-3-3. Sarà necessario il turnover, almeno ragionato, visto che domenica la Lazio affronta la Juventus. Potrebbe arrivare una chance per Lukaku a sinistra, con Hoedt e Wallace al centro del reparto difensivo. In attacco, uno tra Felipe Anderson e Immobile potrebbe scendere in campo.