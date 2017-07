Circa 9mila tagliandi venduti per la finale di Supercoppa Italiana tra Lazio e Juventus, come riporta il Corriere dello Sport. La gara, fissata per il 13 agosto, vedrà il ritorno della competizione in Italia, dopo le esperienze all'estero. La svolta c'è stata nella giornata di ieri, quando è iniziata la vendita libera: sono stati staccati almeno 5.500 biglietti. La febbre sale, la Lazio vuole rifarsi dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, la Juventus vuole tornare a vincere dopo la debacle in Champions League.