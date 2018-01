Stefan de Vrij rinnoverà con la Lazio. Dopo mesi di trattativa e di pessimismo, la svolta negli ultimi giorni e ora tutto è pronto per la firma sul nuovo contratto. Lo ha annunciato il ds biancoceleste Igli Tare a TgCom24: "Siamo sulla buona strada. Mi auguro che il suo percorso continui con noi. Il rinnovo? Magari arriva domani, non è una questione di quando ma alla fine arriverà. È anche un suo desiderio, è molto legato a questa piazza e a questa società. Il suo cuore batte per la Lazio e quindi mi auguro che alla fine resti".



LUIS ALBERTO - Il prolungamento di de Vrij potrebbe non essere l'unico nei prossimi giorni in casa Lazio, Tare conferma i colloqui per il rinnovo di Luis Alberto: "Ha un contratto ancora lungo con la Lazio, a breve incontreremo i suoi agenti per rivedere il suo contratto perché ha dimostrato di essere un giocatore importante".



SU BADELJ - Due parole, poi, sul centrocampista della Fiorentina, accostato al club biancoceleste: "Badelj? Non penso arrivi, abbiamo un grande regista che è Leiva. Badelj è un ottimo giocatore ma non verrà per fare la riserva. Con l’arrivo di Caceres la Lazio è una squadra più che completa".