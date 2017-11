Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Premium Sport prima del derby contro la Roma: "Vincerà il derby la squadra che avrà più voglia. Tutte e due le squadre stanno bene, ma il derby in questa città ha una storia a parte e chi sarà più determinato e voglioso si porterà a casa questo match. È un derby al vertice, chi lo vive in città sa cosa vuol dire, ma la cosa che conta è vincere questa partita per dare continuità ai nostri risultati: sarà difficile ma non impossibile. Kolarov e Marusic i colpi di mercato di Roma e Lazio? La scelta di Kolarov è stata fatta per prendere un giocatore esperto che conosceva già il nostro campionato, avendoci già giocato con un'altra squadra. Marusic invece è un giocatore di grande prospettive con delle potenzialità enormi".