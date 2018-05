Il ds della Lazio Igli Tare ha parlato a Premium Sport prima della partita contro l'Atalanta: "Parliamo solo della partita. Champions? Sarebbe un segnale di crescita importante per una squadra che ha fatto un percorso straordinario e un passo in avanti per il futuro di questo club. Nelle ultime tre settimane abbiamo parlato solo di mercato e ci stiamo giocando tutto nelle tre partite più importanti. Invece devo rispondere di Milinkovic-Savic e di una notizia uscita su un sito. Se volete rispetto lo dovete anche dare. La qualità di gioco si è alzata, anche con i giocatori che abbiamo inserito. Giochiamo un calcio attrattivo, coinvolgente anche per i tifosi. La cosa più importante è che questo ci porti a raggiungere risultati importanti".