A pochi minuti dal fischio d'inizio di Genoa-Lazio il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, ha parlato a Premium Sport: "La classifica è corta, dobbiamo avere la mentalità e la fame che abbiamo avuto fino adesso. Affrontiamo un avversario ferito e in cerca di punti, ma anche la Lazio deve fare punti. Chi vive a Roma sa come funziona: si inventano sempre storie. Noi siamo sereni, in questa società la regia è di poche persone, tutti quanti con compiti ben precisi; sappiamo bene di che pasta siamo fatti".



SU DE VRIJ - "Siamo ottimisti anche sul rinnovo di de Vrij: non voglio sbilanciarmi, ma abbiamo un ottimo rapporto con lui e l'entourage e penso che alla fine vinceranno il buonsenso e la sua volontà. Se ci mancheranno Biglia e Keita? Loro hanno dato tanto alla Lazio e gli va dato atto, ma questa squadra ha le qualità per andare avanti senza loro due. Siamo solo all'inizio di una stagione lunga, stiamo umili e lottiamo da soldati per uccidere i generali".



DA LUIS ALBERTO A MURGIA - "Sapevamo che dovevamo aspettare la reazione di Luis Alberto: merito suo e dell'allenatore. Quando arrivò fu erroneamente indicato come sostituto di Candreva: lui per me è meglio da seconda punta, ma fa bene anche da mezzala. Lo vedrei regista anche se in quel ruolo devi essere più equilibrato e disciplinato. Ha tanto da dare e siamo contenti di averlo. Un giocatore che nel futuro della Lazio e dell'Italia sarà importante è Murgia. Negli ultimi tempi i giovani hanno un'altra mentalità: in lui vedo forza, determinazione e umiltà che lo possono rendere un giocatore importante. Viene dal settore giovanile, l'abbiamo accompagnato per anni e si merita questo momento".