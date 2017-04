Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, nell'immediato pre-gara della sfida contro il Genoa, ha fatto il punto sul mercato biancoceleste ai microfoni di Premium Sport: "Strakosha titolare? Noi abbiamo scelto una politica di giovani e dobbiamo dare loro il tempo di crescere e gli dobbiamo concedere qualche errore. Thomas ha tutte le carte in regole per diventare titolare. Marchetti sta vivendo un periodo difficile, nessuno si aspettava la ricaduta. Abbiamo deciso di non operarlo, sperando di recuperarlo prima delle fine del campionato. Milinkovic-Savic? È della Lazio al 100% anche nella prossima stagione, non è nei nostri piani privarci di lui".