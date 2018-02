Il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato a Sky Sport prima del match di Europa League con la Steaua Bucarest: "Il turnover serve per recuperare energie per il campionato, che per noi è l'obiettivo principale, ma allo stesso momento chi ha portato la Lazio fin qui sono le seconde scelte, se così le possiamo chiamare. Cerchiamo delle conferme stasera perché l'obiettivo è quello di passare il turno, consapevoli che giochiamo su un campo difficile contro una squadra che non ha niente da perdere. Dobbiamo essere bravi a portare a casa un risultato favorevole. Felipe Anderson? E' un ragazzo giovane, ha capito di aver sbagliato e ha fatto vedere tanta voglia di riconquistare tutti quanti. E' una risorsa importante e siamo contenti che ora abbia la mentalità giusta. La qualità del gruppo è veramente alta, dobbiamo anche essere consapevoli che per fare una stagione lunga dobbiamo essere bravi a gestire e premiare tutti. Chi ha giocato sa che stare tanto tempo fuori non è facile, Inzaghi ha un rapporto straordinario con lo spogliatoio".