Il ds della Lazio, Igli Tare, è intervenuto a Premium Sport prima del match con il Bologna: "La protesta dei tifosi per la VAR? Lasciamoci la VAR e gli errori arbitrali alle spalle. Non vogliamo fare la vittima, i punti che abbiamo sono tutti guadagnati, abbiamo fiducia negli arbitri e guardiamo avanti, sperando che non si ripetano gli errori commessi. Di Vaio ha cercato di convincere Inzaghi sulla bontà della VAR? Ne parliamo spesso anche noi ma su questo argomento non lo si convince. Sorteggio positivo in Europa League? Contro la Dinamo Kiev sulla carta eravamo favoriti e abbiamo solo fatto il nostro dovere. Ora la testa è al campionato, poi quando sarà il momento penseremo al Salisburgo. Luis Alberto può ancora sperare di andare al mondiale? Penso di sì perché ha fatto una grandissima stagione e anche a Kiev è stato fondamentale. La concorrenza nella nazionale spagnola è alta ma le sue chances sono molto buone".