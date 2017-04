Il ds della Lazio Igli Tare parla a Premium Sport poco prima del match contro il Napoli: "E' inevitabile vivere il derby di Roma dopo un grande risultato con un po' di festa, ma la squadra ha lavorato bene e parlato dell'importanza di questa partita. Cerchiamo di dare continuità ai risultati perché la classifica è corta e possiamo dare un segnale al campionato. Le squadre di prima fascia devono abituarsi a giocare ogni tre giorni, non è una questione di stanchezza ma di infortuni. Biglia non era grave, poteva giocare ma abbiamo preferito non rischiare come per de Vrij e Lulic. Ho fiducia in Murgia, sarà il futuro del calcio italiano. Fare risultato stasera è una cosa importante perché manterremmo gli equilibri, ma allo stesso tempo bisogna vivere le partite una alla volta. Se iniziamo a fare calcoli diventa pericoloso, guardate Inter, Milan e Fiorentina... Bisogna guardare avanti con fame e motivazioni. Classifica? Qualsiasi cosa dicessi è buona, ci sono tante persone con cui abbiamo parlato prima di tenere Inzaghi, a tanti di loro ho sempre detto che questa è una squadra di grande talento e avremmo fatto un campionato importante. Arrivare in finale di Coppa Italia è bello ma dobbiamo vincerla perché vorrebbe dire molto per questa squadra e dobbiamo lottare per la Champions".