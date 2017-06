Tensione tra Lazio e Milan per Borini. Con De Fanti a fare da spettatore, e Cataldi che potrebbe perfino rimanere in mezzo ad una diatriba destinata a durare oltre l'ufficialità di Borini in rossonero. La Lazio, come riporta il Corriere dello Sport, aveva già trovato l'accordo di massima con il Sunderland, ma aveva trovato qualche difficoltà con il giocatore. Che, a dire il vero, aveva già trovato l'accordo con il Milan. La Lazio non era convinta di offrire 2 milioni all'ex Roma. Lo stesso Inzaghi aveva dato il suo sì, ma a mezza bocca: un giocatore valido, da innestare nello spogliatoio, un soldatino, ma non certo un attaccante capace veramente di spostare gli equilibri. E ora c'è alta tensione con il Milan e De Fanti, l'agente di Borini, con possibili ripercussioni sull'affare Biglia.