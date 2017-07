Lazio, lavoro atletico nella mattina per la squadra di Simone Inzaghi. Il mister, dopo una rapida riunione mattutina, manda la squadra ad effettuare ripetute tra il lago Caterina e i boschi del monte Agudo. Per Immobile, de Vrij, Hoedt, Lulic e Marusic la seduta di allenamento inizia con mezz'ora di anticipo: per loro test di Mognoni, ripetute da 45 secondi, aumentando di volta in volta l'andatura. Allenamento in palestra per Lukaku, il primo infortunato di questa stagione biancoceleste.