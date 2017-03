Ecce Marchetti. Finalmente ritorna tra i pali nell'allenamento odierno Federico Marchetti, dopo la lunga assenza che lo ha anche costretto a saltare il derby in semifinale di Coppa Italia contro la Roma. Torna anche Patric, solo differenziato per il terzino ex Barcellona B.



- 2 alla sfida contro il Bologna, e Inzaghi ancora non ha dato il via ufficiale alle prove tattiche. Dubbio in particolare sul modulo, dopo il successo contro i giallorossi targato 3-5-2. Radu e Lulic tornano dalla squalifica di Coppa e potrebbero essere utilizzati se Inzaghi decidesse di virare sul più consolidato 4-3-3 nella sfida di domenica sera contro il Bologna.