Torna l'appuntamento, oramai canonico, Lazio nelle scuole. La società biancoceleste visiterà vari istituti nella città di Roma con i suoi giocatori e rappresentanti della società. Il primo appuntamento è previsto per giovedì 9 febbraio presso l’Istituto Gesù-Maria, in via Flaminia 631. Lo comunica la stessa Lazio, sul sito ufficiale: “Dalla scuola allo stadio, il modo giusto per sostenere lo sport”. L’iniziativa consiste in un vero e proprio “tour biancoceleste” all’interno delle scuole elementari e medie inferiori di Roma e provincia e vedrà il coinvolgimento dei rappresentanti della squadra, di Olympia, simbolo della società biancoceleste. Tale iniziativa è tesa alla promozione della formazione della cultura sportiva, i cui valori sono sanciti nella Carta Olimpica, diffondendo ed incrementando i principi legati ad una crescita psico-fisica sana, leale e non violenta, che educhi gli adulti del domani, a comportamenti rispettosi dell’avversario e delle istituzioni".