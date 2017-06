La Sampdoria insiste per Ilicic (Fiorentina) e ci prova per Ranocchia (Inter, era all'Hull City). Il Genoa lavora al prestito di Mandragora (Juve) e punta il centrale Balbuena (Corinthians), sul quale c’è pure la Lazio che per il post Biglia (vuole il Milan) corteggia Gonalons (Lione) e Moutinho (Monaco). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, dietro idea Simunovic (Celtic).



Oggi visite mediche di Bruno Gaspar (Guimaraes) con la Fiorentina. Il Cagliari, se parte Murru (Samp o Fiorentina?), pensa a Biraghi (Pescara). Ibarbo verso la Stella Rossa.

Ore calde sul fronte rinnovi. L’Atalanta, che riscatterà Berisha dalla Lazio per 4,7 milioni, vuole blindare sino al 2021 Freuler. A Cagliari Capuano prolungherà sino al 2019, ai dettagli pure la conferma di Borriello, mentre in casa Chievo sono in stand-by i rinnovi di Gobbi e Izco: più chance per Spolli (biennale), futuro da dirigente per Sardo.