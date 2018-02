Solo due giorni per preparare la rimonta di Europa League. La Lazio, dopo la vittoria maturata contro il Verona e il quarto posto raggiunto, è chiamata di nuovo a ribaltare il risultato di Europa League. Bisogna recuperare l'1-0 maturato a Bucarest, e c'è pochissimo tempo.



STRATEGIA - Inzaghi sta pensando attentamente agli uomini da schierare in coppa. Come evidenza il Corriere dello Sport, la pedina Felipe Anderson, pienamente rientrato nei ranghi, potrebbe risultare fondamentale. Può garantire qualità e far rifiatare i titolarissimi. Caicedo stesso, entrato negli ultimi minuti nel "monday night", potrebbe giocarsi le sue chance. In difesa non ci sarà Luiz Felipe, sulla mediana si gioca le sue carte il classe '96 Murgia: le sue prestazioni stanno convincendo il mister, potrebbe piazzarlo al fianco di Leiva, che ha saltato la gara di campionato per squalifica.