La Lazio è pronta, vuole fare risultato in Europa League e portare a casa la qualificazione. Con due armi in più: Milinkovic e Marusic. Inzaghi nella rifinitura a Formello scioglie gli ultimi dubbi, e recupera la coppia serba. Milinkovic, a riposo per più di 45' contro il Cagliari, scenderà in campo titolare dal primo minuto, insieme al connazionale.



BALLOTTAGGI - Il ballottaggio tra Luis Alberto e F.Anderson dovrebbe vincerlo il brasiliano. Lo spagnolo ex Liverpool è volato in Spagna per la nascita del secondo figlio, bisognerà capire se sarà o meno del match. Tre uomini e due maglie disponibili: Bastos, Wallace e Caceres si giocano 2 posti su tre, a fianco di de Vrij, davanti a Strakosha (tutto ok, nonostante la botta al costato).