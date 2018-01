Tutti su de Vrij. Tare era stato chiaro, a Milano, nel prepartita: "A breve la decisione definitiva". Contro l'Inter Stefan de Vrij ha sfoderato una prestazione impeccabile: zero errori, zero palloni concessi ad Icardi, zero gol concessi all'Inter. Il difensore olandese si trovava di fronte una delle pretendenti più ingolosite dal suo cartellino, e li ha convinti del tutto della bontà dell'operazione. Una prestazione da 10, l'Inter incassa e sale l'interesse. La situazione attuale parla chiaro: l'Inter, in Italia, è in pole position per portarsi a casa il forte difensore olandese. Ma attenzione: non è l'unica a muoversi sottotraccia. Come riporta Tuttosport, la Juventus resta vigile, ma bisogna guardarsi anche dalle piste estere: il Liverpool ha puntato forte sul connazionale Van Dijk, di fatto togliendosi dalla corsa, ma il Barcellona sta attivando i canali giusti. Meta tra l'altro storicamente gradita ai giocatori orange, ma non sarebbe l'unico motivo per preferirla: de Vrij non vorrebbe fare un torto alla Lazio, i rapporti sono ottimi, per non rafforzare una diretta concorrente come l'Inter l'olandese potrebbe decidere di lasciare l'Italia. Tutti su de Vrij, la Lazio aspetta di conoscere la decisione definitiva.