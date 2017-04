Dopo aver blindato Sergej Milinkovic-Savic, la Lazio continua alacremente a lavorare su i rinnovi di altri grandi giocatori presenti in rosa.



Il caso numero uno è ovviamente legato al capitano Lucas Biglia il quale ha da tempo trovato un accordo di massima con la società, ma la mancanza della firma e dell'ufficialità fa scattare l'allarme a Formello.



Nessun accordo, invece, si vede all'orizzonte per Stefan de Vrij e Keita Baldè. Entrambi sono in scadenza il 30 giugno 2018, ma non hanno intenzione di rinnovare il proprio accordo. Saranno messi sul mercato, ma le cifre richieste da Lotito spaventano le pretendenti.



Sul centrale olandese l'Inter si sta dando battaglia con Barcellona e Manchester United, per la punta senegalese, invece, c'è la concorrenza di Juventus e Milan.