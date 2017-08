Lazio, svelato l'arcano. Ecco come ha fatto Tare a tesserare Caicedo e a liberare il posto di extracomunitario: tutto grazie ad Ameth Lo. Il classe '96, senegalese, ex Primavera Milan, in poche ore è stato acquistato a parametro 0 e poi rivenduto all'estero, liberando di fatto il posto a Caicedo, come riporta la Lazio stessa: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Lo Ameth al Naxxar Lions FC”. Proprio la cessione di Ameth Lo ha liberato la casella per Caicedo: Inzaghi dovrà ringraziare il difensore ex Milan, ora ha in mano la sua punta di scorta.