Il responsabile medico della Lazio, Fabio Rodia, ha fatto il punto sugli infortunati a Lazio Style Channel: "Gli accertamenti a cui abbiamo sottoposto sia de Vrij sia Radu sono stati appena ultimati. Per quanto riguarda il romeno, si tratta di un violento trauma contusivo della regione sacriliaca. Stefan de Vrij ha invece accusato un riacutizzarsi di un problema che noi già conoscevamo nei giorni scorsi al ginocchio. Valuteremo bene dopo il riposo notturno. Biglia ha riportato un trauma contusivo importante nella regione del tendineo rotuleo, che ha creato un dolore molto forte nel momento in cui si è verificato. Comunque le condizioni sono abbastanza buone, speriamo che anche lui non abbia problemi domattina. In questi casi il riposo notturno è molto importante per poi valutare con maggiore serenità dal punto di vista clinico tutti i calciatori domani".