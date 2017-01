La Lazio lavora (solo) per il futuro. Altra operazione per la Primavera biancoceleste, dopo quella che ha portato Lamine N'Diaye in prestito dal Prato, dal TPS Turku arriva a titolo definitivo Abukar Mohamed, centrocampista finlandese originario della Somalia. Abukar ha già all'attivo tre presenze nella nazionale under 19 del suo paese.