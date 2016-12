Filip Djordjevic può tornare in Francia: secondo Sky Sport infatti l’attaccante biancoceleste interessa fortemente al Lione, che con Lacazette sempre in probabile partenza, Cornet e Ghezzal che sono più esterni, avrebbe il solo Kalulu in quel ruolo, Kalulu che quest'anno conta appena 4 presenze in Ligue 1. Sicuramente Djordjevic garantirebbe una buona mole di esperienza in più.

Nei giorni scorsi si era parlato anche di Pescara sulle tracce del serbo, club che però preferirebbe un prestito più bilancio-compatibile. E adesso, con la cessione di Pavoletti al Napoli, anche il Genoa di Preziosi ha fatto un sondaggio per l'attaccante in scadenza a giugno 2018. Il club laziale per far partire l'attaccante, chiede non meno di 7 milioni di euro.