Lo ha confermato anche il ds Tare, Hoedt è un giocatore della Lazio, ma ancora per poco. Il difensore centrale è vicinissimo alla cessione: troppo allettante l’offerta del Southampton da 17 milioni di euro per non privarsene. Inzaghi non può garantirgli un posto da titolare, e lui si sente pronto per una sfida importante come la Premier League. La Lazio si sta muovendo per trovare un sostituto: come suo erede si parla di Paletta del Milan ma, come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio sta studiando anche il profilo di Ranocchia. Dopo l'esperienza sfortunata all'Hull City, l'ex difensore del Bari è tornato all'Inter, ma Spalletti non lo vede nel suo progetto tecnico. Come pista italiana Ranocchia piace: Tare sta monitorando anche il mercato estero.