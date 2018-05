La Lazio cerca il sostituto di de Vrij e setaccia il mercato. La partenza del difensore lascia un posto al centro della difesa che Tare dovrà riempire il prima possibile. CALCIOMERCATO LAZIO - In passato era molto in voga il nome di Rodrigo Caio. Ottime qualità fisiche, il brasiliano è stato accostato spesso alla Lazio. A ESPN Brasil Rodrigo Caio apre ad un possibile trasferimento: "Penso che nella prossima finestra di mercato possa arrivare l’occasione giusta per fare una nuova esperienza altrove". La Lazio osserva, per ora non ci sono avvicinamenti, ma sul taccuino di Tare il nome di Caio c'è da tempo...