La Lazio getta un occhio al mercato dell'utile. In cerca di un vice Immobile, si guarda anche alla Serie B. Come riporta il Corriere dello Sport, il nome osservato sarebbe Felipe Nicolas Avenatti, classe '93 in scadenza con la Ternana. Prima punta, ha totalizzato 9 reti in 20 presenze con gli umbri. È in scadenza, potrebbe arrivare senza un grosso esborso economico.