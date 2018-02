La Lazio sa ancora vincere. Dopo cinque gare in tutte le competizioni senza successi (quattro sconfitte e un pareggio), la squadra di Simone Inzaghi ritrova i tre punti nel posticipo della 25esima giornata di Serie A, contro il Verona. I biancocelesti spingono fin dall'inizio, ma nonostante le tante occasioni create nel primo tempo non riescono a sbloccare la gara e si fermano alla traversa di Luis Alberto.



Nella ripresa Immobile e compagni entrano in campo con maggiore decisione e infatti trovano i gol: passaggio filtrante del fantasista spagnolo per lo stesso centravanti, che con un destro dall'interno dell'area batte Nicolas. Poco dopo, Immobile segna il 2-0 e il suo 22esimo gol in campionato, con un colpo di testa dopo un'azione convulsa in area. Finisce così, con Nani e Felipe Anderson in panchina per 90 minuti e tre punti alla Lazio, che scavalca l'Inter al quarto posto in classifica e si porta a una lunghezza di distanza dalla Roma.