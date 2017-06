Vertice a Formello tra Lazio e Inzaghi per parlare di mercato. Nella giornata di ieri, come riporta il Corriere dello Sport, il mister avrebbe messo sul tavolo le sue necessità, i ruoli in cui bisogna operare per muoversi al meglio durante la prossima stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe ribadito al ds la necessità di avere un sostituto di Biglia, un intermedio alla Onazi e una punta da alternare a Immobile. Sull'esterno preferisce Gomez, la Lazio punterà su di lui.