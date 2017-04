Il futuro di Keita Balde pare essere lontano dalla Lazio, e Lotito cerca un sostituto all'altezza. Il nome che circola con insistenza sarebbe quello di Alejandro Gomez dell'Atalanta.



Il Papu sta realizzando una stagione incredibile, e il club biancoceleste è disposto a fare un'offerta ai bergamaschi. L'Atalanta chiede una cifra intorno ai 15-18 milioni di euro, ma Lotito vorrebbe abbassare il prezzo inserendo come contropartita Etrit Berisha o Danilo Cataldi, rispettivamente in prestito a Bergamo e al Genoa.



Soprattutto Berisha (come spiega LazioChannel) interesserebbe agli orobici, intenzionati a riscattarlo viste le ottime prestazioni sotto la guida di Gasperini. Nel caso in cui per la Lazion non sia possibile arrivare a Gomez, un'alternativa è data anche da Petagna.