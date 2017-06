Dopo Jordan Lukaku la scorsa stagione, la Lazio chiude un altro colpo dall'Oostende, club belga che ha chiuso quinto in campionato. Si tratta di Adam Marusic che, dopo essere arrivato ieri sera a Roma e dopo aver cenato con il ds Igli Tare è arrivato questa mattina alla clinica Paideia per sottoporsi alle visite mediche di rito.



Classe '92, esterno difensivo a tutta fascia, firmerà nel pomeriggio il contratto che lo legherà per i prossimi 4 anni alla Lazio e l'8 luglio partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore insieme alla squadra agli ordini di Simone Inzaghi.