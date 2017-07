Lazio, Di Gennaro in Paideia, clinica di riferimento biancoceleste, per le visite mediche. Il centrocampista ex Cagliari, svincolato, ha aspettato la Lazio, ora è tutto fatto. Visite mediche di rito, poi la firma sul contratto e partenza per Venezia, prima di arrivare alla vicina Auronzo di Cadore, sede degli ultimi giorni di ritiro della squadra di Inzaghi. Dovrebbe firmare un contratto da 1 milione di euro a stagione, sarà il sostituto di Leiva, una nuova pedina per Inzaghi.