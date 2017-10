Tante assenze, causa nazionali, poco più di una sgambata in amichevole quella della Lazio contro il Rocca di Papa, formazione militante nella prima categoria. Eppure è bastato per mettere minutaggio nelle gambe e far crescere la voglia di Caicedo in Ecuador. In aperto contrasto col c.t. Jorge Célico, in Ecuador si celebra la tripletta di “El Killer” Felipe Caicedo, che ha da poco lasciato la Nazionale, anch’egli per divergenze con il selezionatore argentino. Come riporta ‘Ecuavisa.com’, molti suoi connazionali lo vorrebbero ancora in nazionale, sperano in un ripensamento. In questo momento, l'attaccante non sembra disponibile a tornare sui suoi passi.